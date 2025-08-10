Экитике забил 1-й гол за «Ливерпуль» с передачи Виртца на 4-й минуте матча за Суперкубок Англии
Юго Экитике и Флориан Виртц поучаствовали в голе «Ливерпуля» в Суперкубке Англии.
«Ливерпуль» играет с «Кристал Пэлас» (1:0, первый тайм) в матче за трофей. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Французский нападающий «красных» открыл счет на 4-й минуте. Виртц сделал пас Юго вдоль линии штрафной, а тот сильно пробил в дальний угол ворот.
Это первые результативные действия Экитике и Виртца за мерсисайдцев в официальном матче. Оба игрока присоединились к команде этим летом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
