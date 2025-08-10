Давид Фофана интересен «Ницце» и «Тулузе». «Челси» требует единовременной оплаты трансфера, клубы обсуждают условия (L’Équipe)

Давид Фофана может покинуть «Челси».

По данным L’Équipe, лондонцы готовы расстаться с нападающим, но требуют единовременной оплаты трансфера.

В футболисте заинтересованы «Ницца », и «Тулуза ». Оба клуба пытаются найти финансовое решение.

В ходе первоначальных переговоров «Ницца» предлагала взять игрока в аренду с правом выкупа и покрыть часть его зарплаты.

«Тулуза», в свою очередь, готова заплатить за ивуарийца от 4 до 5 млн евро, но испытывает трудности в вопросе зарплаты игрока.

В феврале «Челси » досрочно прекратил аренду нападающего в «Гезтепе», куда футболист перешел в сентябре. Турецкий клуб мог выкупить Фофана за 20 млн фунтов по окончании аренды.

Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .