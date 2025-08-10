Давид Фофана интересен «Ницце» и «Тулузе». «Челси» требует единовременной оплаты трансфера, клубы обсуждают условия (L’Équipe)
Давид Фофана может покинуть «Челси».
По данным L’Équipe, лондонцы готовы расстаться с нападающим, но требуют единовременной оплаты трансфера.
В футболисте заинтересованы «Ницца», и «Тулуза». Оба клуба пытаются найти финансовое решение.
В ходе первоначальных переговоров «Ницца» предлагала взять игрока в аренду с правом выкупа и покрыть часть его зарплаты.
«Тулуза», в свою очередь, готова заплатить за ивуарийца от 4 до 5 млн евро, но испытывает трудности в вопросе зарплаты игрока.
В феврале «Челси» досрочно прекратил аренду нападающего в «Гезтепе», куда футболист перешел в сентябре. Турецкий клуб мог выкупить Фофана за 20 млн фунтов по окончании аренды.
Со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости