«Аль-Ахли» за 28 млн евро купит Мийо из «Штутгарта». Хавбеком интересовался «Атлетико»
Энцо Мийо близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
23-летний полузащитник «Штутгарта» может стать футболистом «Аль-Ахли».
Главный тренер саудовского клуба Маттиас Яйссле настаивает на трансфере хавбека.
Отмечается, что немецкий клуб получит как минимум 28 миллионов евро за футболиста.
«Аль-Ахли» перехватил Энцо Мийо у «Атлетико», который также интересовался возможностью приобретения полузащитника.
В прошлом сезоне Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
