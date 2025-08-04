«Аль-Ахли» за 28 млн евро купит Мийо из «Штутгарта». Хавбеком интересовался «Атлетико»

Энцо Мийо близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

23-летний полузащитник «Штутгарта » может стать футболистом «Аль-Ахли ».

Главный тренер саудовского клуба Маттиас Яйссле настаивает на трансфере хавбека.

Отмечается, что немецкий клуб получит как минимум 28 миллионов евро за футболиста.

«Аль-Ахли» перехватил Энцо Мийо у «Атлетико », который также интересовался возможностью приобретения полузащитника.

В прошлом сезоне Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.