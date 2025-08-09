«Оренбург» подписал защитника «Видада» Муфи. Он играл на КЧМ
«Оренбург» объявил о подписании марокканского защитника Фахда Муфи из «Видада».
Фахд – воспитанник французских «Мюлуза» и «Лиона». Он вызывался в сборную Марокко.
Защитник участвовал в клубном чемпионате мира, где играл против «Манчестер Сити» и «Ювентуса» на групповой стадии.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
