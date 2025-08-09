Дивеев в контексте ужесточения лимита вспомнил слова Карпина: «Есть или нет – какая разница? Если человек проигрывает конкуренцию. Поэтому кто-то и говорит, что чемпионат хуже становится»

Игорь Дивеев оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Я сейчас скажу одну фразу. Если не ошибаюсь, ее говорил Валерий Георгиевич Карпин.

Он сказал, что каждый игрок должен бороться за свое место в составе, должна быть конкуренция. Будет тот или иной игрок вызываться в сборную или нет, будет играть в составе своей команды или нет – это все вопросы конкуренции. Есть лимит или нет – какая разница? Если человек просто проигрывает конкуренцию. Поэтому кто-то и говорит, что наш чемпионат хуже становится», – ответил защитник ЦСКА Игорь Дивеев