«В России судьи в сторону «Зенита» иногда свистят по инерции. В Европе так тоже бывает – посмотрите на «Барсу» или «Реал». Божович о судействе
«Сейчас главная проблема российского футбола – отстранение от международных игр. Клубам из-за этого тяжело, потому что они не могут играть матчи с сильными соперниками.
В те годы, когда я работал в России, самой большой проблемой было судейство. Раньше маленьким клубам было очень тяжело играть против топ-команд. Судьи всегда помогали более сильным.
Не думаю, что эта проблема возникла из-за того, что топ-клубы заносили деньги. Такая ситуация ведь и в Европе тоже бывает. Посмотрите, как «Барселону» или «Реал» судят.
В России, когда играет, например, «Зенит», судьи иногда по инерции свистят в их сторону», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Божович работал в России 11 сезонов. Он тренировал «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».