  Миодраг Божович: «В Москве дорого, но это стоит того – один из самых красивых городов мира. России ничего не нужно перенимать от других стран, надо быть собой, развивать свою культуру»
17

Миодраг Божович: «В Москве дорого, но это стоит того – один из самых красивых городов мира. России ничего не нужно перенимать от других стран, надо быть собой, развивать свою культуру»

Миодраг Божович высказался о дороговизне Москвы.

«Москва, как и столицы в любой другой стране, очень дорогая. Но это один из самых красивых городов в мире. Наверняка в Москве дорого, но это стоит того.

Москва – не самый дорогой город, где я жил. Я жил в Токио и других городах мира, так что Москва не самая дорогая.

Что можно перенять? России ничего не нужно перенимать от других стран. Надо быть собой, развивать свою культуру», – сказал бывший главный тренер «Москвы», «Динамо» и «Локомотива». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
