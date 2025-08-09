«Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство». Булыкин перед матчем со «Спартаком»

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Матч 4-го тура РПЛ пройдет сегодня на «РЖД Арене».

– Какую игру мы увидим?

– Интересную. И одни, и вторые хотят себя показать. Нужны очки. Нас ждет интригующий матч. Не думаю, что будет большой перевес в чью-то сторону, если говорить о фаворитах. Команды имеют хорошие составы, и все будет зависеть от того, кто лучше настроится на этот матч

– «Спартак» провалил старт сезона, в отличие от железнодорожников. Видите в связи с этим преимущество команды Галактионова?

– То, что красно-белые неважно начали сезон, не говорит, что это плохая команда. Просто были необязательные красные карточки, потеря концентрации. С «Локомотивом » может этого не быть.

У Станковича хороший подбор футболистов, которые должны биться за чемпионство. Считаю, шансы у соперников равные. «Локомотив» имеет небольшое преимущество в психологическим плане, потому что идет без очковых потерь. Плюс играет у себя дома. Но это не такое большое преимущество, которое позволяет победить.

С другой стороны, в плане настроя хозяева должны быть лучше и перенести это все в игру. Если получится, они могут сделать серьезную заявку на чемпионство.

– В игровом плане «Локомотив» в чем-то превосходит сейчас «Спартак»?

– В российских футболистах, которые более мобильны, у которых горят глаза. Они понимают все требования тренера, разговаривают на одном языке и знают российский чемпионат.

– А у футболистов «Спартака», считаете, не горят глаза? У них меньше мотивация и настрой?

– Некоторые играют просто как умеют. Пошло – пошло, нет – значит, нет. Многие не выполняют требования тренера. Некоторые теряют концентрацию, получают непонятные красные карточки. Все эти моменты очень сильно влияют на команду.

– Воспринимаете «Локомотив» как лидера чемпионата, или это ненадолго?

– Сыграли всего три матча. Отрыв от преследователей пока небольшой. Если после десяти встреч такое будет, можно о чем-то говорить. А пока еще тура три таблица будет формироваться, многие еще поднимутся. Все встанет на свои места. А те, кто сейчас наверху, могут скатиться ниже середины таблицы.

Еще рано говорить о каких-то местах. Просто команды хорошо стартовали, чтобы быть психологически более уверенными в будущем, и хорошее начало сезона многим клубам может помочь, – сказал экс-форвард сборной России.