  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство». Булыкин перед матчем со «Спартаком»
45

«Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство». Булыкин перед матчем со «Спартаком»

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Матч 4-го тура РПЛ пройдет сегодня на «РЖД Арене».

– Какую игру мы увидим?

– Интересную. И одни, и вторые хотят себя показать. Нужны очки. Нас ждет интригующий матч. Не думаю, что будет большой перевес в чью-то сторону, если говорить о фаворитах. Команды имеют хорошие составы, и все будет зависеть от того, кто лучше настроится на этот матч

 – «Спартак» провалил старт сезона, в отличие от железнодорожников. Видите в связи с этим преимущество команды Галактионова?

– То, что красно-белые неважно начали сезон, не говорит, что это плохая команда. Просто были необязательные красные карточки, потеря концентрации. С «Локомотивом» может этого не быть. 

У Станковича хороший подбор футболистов, которые должны биться за чемпионство. Считаю, шансы у соперников равные. «Локомотив» имеет небольшое преимущество в психологическим плане, потому что идет без очковых потерь. Плюс играет у себя дома. Но это не такое большое преимущество, которое позволяет победить. 

С другой стороны, в плане настроя хозяева должны быть лучше и перенести это все в игру. Если получится, они могут сделать серьезную заявку на чемпионство. 

– В игровом плане «Локомотив» в чем-то превосходит сейчас «Спартак»?

– В российских футболистах, которые более мобильны, у которых горят глаза. Они понимают все требования тренера, разговаривают на одном языке и знают российский чемпионат. 

– А у футболистов «Спартака», считаете, не горят глаза? У них меньше мотивация и настрой?

– Некоторые играют просто как умеют. Пошло – пошло, нет – значит, нет. Многие не выполняют требования тренера. Некоторые теряют концентрацию, получают непонятные красные карточки. Все эти моменты очень сильно влияют на команду.

– Воспринимаете «Локомотив» как лидера чемпионата, или это ненадолго?

– Сыграли всего три матча. Отрыв от преследователей пока небольшой. Если после десяти встреч такое будет, можно о чем-то говорить. А пока еще тура три таблица будет формироваться, многие еще поднимутся. Все встанет на свои места. А те, кто сейчас наверху, могут скатиться ниже середины таблицы. 

Еще рано говорить о каких-то местах. Просто команды хорошо стартовали, чтобы быть психологически более уверенными в будущем, и хорошее начало сезона многим клубам может помочь, – сказал экс-форвард сборной России.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?24180 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДмитрий Булыкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»
3456сегодня, 19:28
«Локомотив» хочет 5 млн евро от «Спартака» за Самошникова с учетом лимита. Предложение на 300 млн рублей отклонено («Чемпионат»)
878 августа, 11:30
«Спартак» может заплатить до 4 млн евро за Самошникова. Защитник «Локо» пройдет медосмотр на следующей неделе (Иван Карпов)
908 августа, 10:41
Главные новости
Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Барселоны» и «Вильярреала» в декабре (The Athletic)
6сегодня, 22:06
Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, где играют сборная и «Бунедкор». Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении
34сегодня, 22:05Фото
Жоан Лапорта: «Тер Стеген – наш капитан, все улажено. Мы надеемся заявить Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро, время есть»
8сегодня, 22:01
Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»
28сегодня, 21:44
Генич допустил, что матч с «Зенитом» станет последним для Станковича в «Спартаке»: «Сомневаюсь, что с ним команда станет чемпионом или поборется за тройку»
14сегодня, 21:21
Жену Пруцева чуть не обокрали в Париже: «Жалкая тетка засунула грязную руку в мою сумочку. Я стала кричать – эта 💩 сделала вид, что башню фоткает. Жаль, что в Европе это нормальная история»
66сегодня, 21:17Фото
Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» – 5:0, Ямаль и Фермин сделали дубли
265сегодня, 21:02
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой
39сегодня, 21:01Фото
Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»
93сегодня, 20:53
Даку интересен «Фиорентине». «Рубин» продаст форварда лишь за 20 млн евро (Telegrafi)
14сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» делала запрос по Санчо. Вингер «МЮ» ранее отказал «Бешикташу» (Альфредо Педулла)
сегодня, 21:35
Форвард барнаульского «Динамо» Могель травмировался, делая сальто назад после гола в ворота «Оренбурга-2» в матче Второй лиги
4сегодня, 21:34Видео
Из-за объявленной беспилотной опасности в Ставрополе матч местного «Динамо» и «Победы» из Хасавюрта начался на час позже. Игра прошла без зрителей
7сегодня, 21:07
Нападающий «СКА Хабаровск» Алиев забил «Чайке» с лету под перекладину. Команда не проигрывает в 4 турах Первой лиги
сегодня, 20:53Видео
«Милан» покупает де Винтера у «Дженоа» за 20 млн евро, контракт защитника с зарплатой 2 млн евро в год – до 2030-го. «Ювентус» получит 5 млн от трансфера
3сегодня, 20:51
Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в «Спартак», дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»
10сегодня, 20:48
Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингер «Барсы» также сделал ассист на Рафинью и был заменен в перерыве
6сегодня, 20:33Видео
Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать – была ли красная, пенальти. Не хочу портить энергию или здоровье, если начну говорить, меня не остановить»
10сегодня, 20:24
Дюпра верит, что Погба сыграет на ЧМ-2026: «Дешам вызовет его, потому что Поль всех удивит»
сегодня, 20:16
Де Хеа про уход из «МЮ»: «12 лет там – один из лучших периодов моей жизни. Покидая клуб, осознаешь, насколько он велик»
7сегодня, 20:14