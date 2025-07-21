  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мовсесьян о ЦСКА: «Кандидатуру Кайседо носил руководству – он стоил 5 млн, а мне отказали! Рекомендовал Нергора, по Матета договорились, но он предпочел остаться в Европе»
34

Мовсесьян о ЦСКА: «Кандидатуру Кайседо носил руководству – он стоил 5 млн, а мне отказали! Рекомендовал Нергора, по Матета договорились, но он предпочел остаться в Европе»

Андрей Мовсесьян рассказал, что ЦСКА интересовался Мойсесом Кайседо в прошлом.

– На молодежном Евро-2017 в Польше я поехал в поисках защитника, отметил Шкриньяра. А еще порекомендовал взять датского опорника Нергора.

– Которого только что купил у «Брентфорда» «Арсенал»?

– Он самый. Меня отправляли смотреть Кристиана в составе «Брондбю». Вернувшись в Москву, я сказал: «Берите. Выжигает как Понтус, еще и с мячом хорош».

– Почему Нергор не оказался в ЦСКА?

– Может, из-за суммы (из «Брондбю» Кристиана за 3,5 млн евро купила «Фиорентина» – Спортс’‘).

Из Копенгагена я на следующий же день поехал в Гавр смотреть Матета. Тогда он играл там в аренде из «Лиона», а сейчас, как и Нергор, в АПЛ.

– Подписать Матета тоже помешали затраты?

– Как раз нет, по условиям договорились. Но сам Матета предпочел остаться в Европе и уехал в «Майнц».

Вспомнил, кстати, еще одно имя.

– Чье?

– Носил руководству кандидатуру Мойсеса Кайседо. Тогда он играл на родине, в Эквадоре.

– И только что выиграл клубный ЧМ с «Челси».

– Торговали мы Кайседо за 5 миллионов. Но [руководители ЦСКА] мне отказали!

А спустя несколько месяцев появились новости об интересе к нему из АПЛ. Меня попросили вернуться к Кайседо – но было поздно! – сказал со смехом бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян.

Кого в АПЛ уволят первым?1017 голосов
Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoМойсес Кайседо
logoЖан-Филипп Матета
logoАрсенал
logoМилан Шкриньяр
деньги
logoКристиан Нергор
logoАндрей Мовсесьян
logoКристал Пэлас
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»
1013 июня, 16:26
Скоулз о Кайседо: «У него 38 матчей в сезоне АПЛ, но много ли качества в его игре? Сейчас можно провести сезон, не принося реальной пользы»
504 июня, 09:47
Кайседо – лучший игрок «Челси» в этом сезоне по версии Goal, он получил 9/10. У Палмера, Энцо и Кукурельи по 7 баллов, у Мудрика и Феликса – 2
2030 мая, 17:35
Главные новости
Уэсли Снейдер: «Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. «Аль-Насру» вокруг Роналду нужно построить команду»
336 минут назад
Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)
847 минут назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша», «Динамо» Минск уступило «Эгнатии», «Астана» и «Зимбру» сыграли вничью
14сегодня, 20:55
Фанаты «Александрии» выкрикивали призывы к насилию над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха» на матче с «Партизаном», игравшим в Братском Кубке в Москве
98сегодня, 20:51
Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»
37сегодня, 20:38
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» победил «Бешикташ», «Шериф» уступил «Утрехту»
24сегодня, 20:30
Лапорта о вечеринке Ямаля: «Жаль, что я не пошел на нее. Им по 18 лет, они весело провели время – я рад. Теперь Ламин тренируется как никто другой, мне не в чем его упрекнуть»
29сегодня, 20:22
Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»
17сегодня, 20:07
Минспорта может ужесточить лимит в РПЛ со следующего сезона без учета мнения лиги и РФС. Рассматривается вариант с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле («РБ Спорт»)
79сегодня, 19:57
Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России
94сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро
256 минут назад
Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»
3сегодня, 21:32
«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн
сегодня, 21:23Фото
Члены камерунской федерации обратились в Минюст США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это′О пока не обвиняют, но могут допросить
2сегодня, 21:15
«Кристал Пэлас» объявил о завершении продажи акций Текстора Вуди Джонсону. В клубе считают, что это поможет им в апелляции на исключение из ЛЕ
1сегодня, 21:14
Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года
сегодня, 20:55Фото
Дуглас Соарес: «РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы»
7сегодня, 20:19
«Лилль» купил защитника «Стандарда» Нгоя за 4,5 млн евро. Контракт – на 4 года
1сегодня, 19:41Фото
Иван Игнатьев интересен нескольким клубам из Турции. Воспитанник «Краснодара» готов покинуть алжирский «Кабили» («СЭ»)
6сегодня, 19:41
Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»
10сегодня, 18:31Фото