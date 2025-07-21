Мовсесьян о ЦСКА: «Кандидатуру Кайседо носил руководству – он стоил 5 млн, а мне отказали! Рекомендовал Нергора, по Матета договорились, но он предпочел остаться в Европе»

Андрей Мовсесьян рассказал, что ЦСКА интересовался Мойсесом Кайседо в прошлом.

– На молодежном Евро-2017 в Польше я поехал в поисках защитника, отметил Шкриньяра . А еще порекомендовал взять датского опорника Нергора.

– Которого только что купил у «Брентфорда» «Арсенал»?

– Он самый. Меня отправляли смотреть Кристиана в составе «Брондбю». Вернувшись в Москву, я сказал: «Берите. Выжигает как Понтус, еще и с мячом хорош».

– Почему Нергор не оказался в ЦСКА?

– Может, из-за суммы (из «Брондбю» Кристиана за 3,5 млн евро купила «Фиорентина» – Спортс’‘).

Из Копенгагена я на следующий же день поехал в Гавр смотреть Матета. Тогда он играл там в аренде из «Лиона», а сейчас, как и Нергор, в АПЛ .

– Подписать Матета тоже помешали затраты?

– Как раз нет, по условиям договорились. Но сам Матета предпочел остаться в Европе и уехал в «Майнц».

Вспомнил, кстати, еще одно имя.

– Чье?

– Носил руководству кандидатуру Мойсеса Кайседо . Тогда он играл на родине, в Эквадоре.

– И только что выиграл клубный ЧМ с «Челси».

– Торговали мы Кайседо за 5 миллионов. Но [руководители ЦСКА] мне отказали!

А спустя несколько месяцев появились новости об интересе к нему из АПЛ. Меня попросили вернуться к Кайседо – но было поздно! – сказал со смехом бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян.