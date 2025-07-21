Мовсесьян о ЦСКА: «Кандидатуру Кайседо носил руководству – он стоил 5 млн, а мне отказали! Рекомендовал Нергора, по Матета договорились, но он предпочел остаться в Европе»
– На молодежном Евро-2017 в Польше я поехал в поисках защитника, отметил Шкриньяра. А еще порекомендовал взять датского опорника Нергора.
– Которого только что купил у «Брентфорда» «Арсенал»?
– Он самый. Меня отправляли смотреть Кристиана в составе «Брондбю». Вернувшись в Москву, я сказал: «Берите. Выжигает как Понтус, еще и с мячом хорош».
– Почему Нергор не оказался в ЦСКА?
– Может, из-за суммы (из «Брондбю» Кристиана за 3,5 млн евро купила «Фиорентина» – Спортс’‘).
Из Копенгагена я на следующий же день поехал в Гавр смотреть Матета. Тогда он играл там в аренде из «Лиона», а сейчас, как и Нергор, в АПЛ.
– Подписать Матета тоже помешали затраты?
– Как раз нет, по условиям договорились. Но сам Матета предпочел остаться в Европе и уехал в «Майнц».
Вспомнил, кстати, еще одно имя.
– Чье?
– Носил руководству кандидатуру Мойсеса Кайседо. Тогда он играл на родине, в Эквадоре.
– И только что выиграл клубный ЧМ с «Челси».
– Торговали мы Кайседо за 5 миллионов. Но [руководители ЦСКА] мне отказали!
А спустя несколько месяцев появились новости об интересе к нему из АПЛ. Меня попросили вернуться к Кайседо – но было поздно! – сказал со смехом бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян.