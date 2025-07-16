«Милану» интересен Матета. «Кристал Пэлас» хочет 30+ млн евро за лучшего бомбардира – это отпугивает итальянцев (L’Equipe)

Жан-Филипп Матета может перейти в «Милан».

Итальянский клуб проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас », сообщает L’Equipe. Утверждается, что Матета привлекает перспектива работы под руководством Массимилиано Аллегри, но запрашиваемая английским клубом сумма – более 30 миллионов евро – отпугивает «россонери».

Если подписать француза не получится, миланцы могут купить Душана Влаховича из «Ювентуса » или Бреэля Эмболо из «Монако ». Последнего монегаски оценивают в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Матета провел 37 матчей, отличившись 14 голами и 2 ассистами. Статистика лучшего бомбардира «Кристал Пэлас» – здесь .