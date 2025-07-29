Матч окончен
«Динамо» дожало «Сочи» – 3:2! Фомин забил на 95-й, Сергеев сделал дубль, гости отличились дважды за полторы минуты
«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.
Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на 9-й минуте счет открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. На 33-й Дмитрий Васильев сравнял счет, а на 34-й Захар Федоров вывел гостей вперед.
На 56-й Сергеев сделал дубль. На 95-й победный гол после подачи с углового забил капитан москвичей Даниил Фомин.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 15:30, ВТБ Арена
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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