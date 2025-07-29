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  • «Динамо» дожало «Сочи» – 3:2! Фомин забил на 95-й, Сергеев сделал дубль, гости отличились дважды за полторы минуты
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«Динамо» дожало «Сочи» – 3:2! Фомин забил на 95-й, Сергеев сделал дубль, гости отличились дважды за полторы минуты

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. 

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев. На 33-й Дмитрий Васильев сравнял счет, а на 34-й Захар Федоров вывел гостей вперед.

На 56-й Сергеев сделал дубль. На 95-й победный гол после подачи с углового забил капитан москвичей Даниил Фомин

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 15:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
3 - 2
Сочи
Матч окончен
  Фомин
90’
+4’
Смелов
88’
Сергеев   Зайнутдинов
78’
77’
Осипов   Кравцов
76’
Крамарич   Заика
Нгамале   Гладышев
68’
63’
Барт   Зиньковский
63’
Васильев   Аберден
63’
Чирков   Литвинов
Балахонов   Фомин
59’
59’
Васильев
  Сергеев
56’
Гагнидзе   Маричаль
47’
Скопинцев   Кутицкий
46’
2тайм
Перерыв
Александров
44’
35’
Федоров
34’
  Федоров
33’
  Васильев
Окишор
24’
  Сергеев
9’
Динамо
Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Окишор, Сергеев, Нгамале
Запасные: Расулов, Касерес, Боков, Маричаль, Зайнутдинов, Фомин, Гладышев, Исаев, Бабаев, Глебов, Кутицкий
1тайм
Сочи:
Дегтев, Чирков, Алвес, Осипов, Магаль, Васильев, Кайнов, Макарчук, Барт, Федоров, Крамарич
Запасные: Дюпин, Агбалака, Рудаков, Кравцов, Гуарирапа, Зиньковский, Заика, Сааведра, Аберден, Литвинов, Ежов
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«Зенит» против ЦСКА в третьем туре РПЛ. Кто победит?5316 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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logoДинамо Москва
logoИван Сергеев
logoДмитрий Васильев 2004
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