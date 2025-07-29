«Динамо» дожало «Сочи» – 3:2! Фомин забил на 95-й, Сергеев сделал дубль, гости отличились дважды за полторы минуты

«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве .

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард бело-голубых Иван Сергеев . На 33-й Дмитрий Васильев сравнял счет, а на 34-й Захар Федоров вывел гостей вперед.

На 56-й Сергеев сделал дубль. На 95-й победный гол после подачи с углового забил капитан москвичей Даниил Фомин .

Таблица Кубка России

Статистика Кубка России