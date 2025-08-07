Кисляк об интересе «Фенербахче» и «Галатасарая»: «Это ерунда, которая всплывает, и ее так же быстро заметают. Я люблю играть за ЦСКА»

Матвей Кисляк прокомментировал слухи о возможном переходе в Турцию.

– Сначала писали про интерес к тебе от «Фенербахче», сейчас «Галатасарай». Как реагируешь?

– Никак. Узнаю об этом как и вы. Мне никто ничего не говорит, также читаю, как и вы об этом.

– Говорят, что агент ездил в Стамбул.

– Много чего говорили. Я был в Старом Осколе, когда это говорили. Говорили, что я уже там. И что теперь? Это ерунда, которая всплывает, и ее так же быстро заметают.

– Как реагировал на активность турецких болельщиков в твоих социальных сетях?

– Прикольно, когда пишут так много турок. Я особо не обращал внимания на это. Поэтому это не больше слухов. Я играю за ЦСКА, люблю играть за ЦСКА, – сказал полузащитник армейцев.

