У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)

У ЦСКА возникли проблемы с трансфером Тьяго Паласиоса.

Ранее сообщалось , что армейцы подпишут вингера «Эстудиантеса», при этом в аргентинскую команду перейдет нападающий Адольфо Гайч .

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, на данный момент сделка далека от завершения, поскольку между клубами возникли разногласия относительно формы оплаты трансфера, стоимость которого должна составить 7 млн долларов. В связи с этим с переходом Гайча в «Эстудиантес » также возникли трудности.

В 19 матчах текущего чемпионата Аргентины Паласиос забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь .