  • У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)

У ЦСКА возникли проблемы с трансфером Тьяго Паласиоса.

Ранее сообщалось, что армейцы подпишут вингера «Эстудиантеса», при этом в аргентинскую команду перейдет нападающий Адольфо Гайч.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, на данный момент сделка далека от завершения, поскольку между клубами возникли разногласия относительно формы оплаты трансфера, стоимость которого должна составить 7 млн долларов. В связи с этим с переходом Гайча в «Эстудиантес» также возникли трудности.

В 19 матчах текущего чемпионата Аргентины Паласиос забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
logoЦСКА
возможные трансферы
logoвысшая лига Аргентина
logoАдольфо Гайч
Тьяго Паласиос
logoпремьер-лига Россия
logoЭстудиантес
