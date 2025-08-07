Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
Джованни Симеоне перешел в «Торино».
Туринский клуб арендовал 30-летнего форварда у «Наполи» с последующим выкупом, который станет обязательным при выполнении условий контракта.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 8 млн евро.
Игрок заключил соглашение с «Торино» до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Фото: torinofc.it
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торино»
