Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»

Джованни Симеоне перешел в «Торино».

Туринский клуб арендовал 30-летнего форварда у «Наполи » с последующим выкупом, который станет обязательным при выполнении условий контракта.

Сообщалось , что сумма трансфера составит 8 млн евро.

Игрок заключил соглашение с «Торино » до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Фото: torinofc.it