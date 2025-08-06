«Торино» купит Джованни Симеоне у «Наполи» за 8 млн евро. Форвард отправился в Турин на медосмотр и подписание контракта
Джованни Симеоне перейдет в «Торино».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» достиг соглашения с туринцами на сумму 8 млн евро, включая бонусы.
Нападающий отправился в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта. Отмечается, что ключевую роль в его заключении сыграли прямые переговоры с главным тренером «Торино» Марко Барони.
В прошлом сезоне Серии А сын Диего Симеоне провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 13 минут, и забил 1 гол. Статистика 30-летнего игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
