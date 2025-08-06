«Торино» купит Джованни Симеоне у «Наполи» за 8 млн евро. Форвард отправился в Турин на медосмотр и подписание контракта

Джованни Симеоне перейдет в «Торино».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Наполи » достиг соглашения с туринцами на сумму 8 млн евро, включая бонусы.

Нападающий отправился в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта. Отмечается, что ключевую роль в его заключении сыграли прямые переговоры с главным тренером «Торино » Марко Барони .

В прошлом сезоне Серии А сын Диего Симеоне провел 30 матчей, находясь на поле в среднем 13 минут, и забил 1 гол. Статистика 30-летнего игрока доступна здесь .