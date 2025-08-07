ДНК-спрей для предотвращения беспорядков начнет использовать полиция Чешира на матчах 4-го дивизиона Англии

Полицию Чешира снабдят спреем для маркировки ДНК во время матчей четвертой лиги.

Спрей для маркировки ДНК (SelectaDNA) – это средство, которое может использоваться сотрудниками полиции для предотвращения преступного поведения, в том числе, футбольных беспорядков.

Этот спрей маркирует снаряжение, одежду или кожу уникальным невидимым раствором ДНК, который предоставит криминалистические доказательства, связывающие людей с конкретным преступлением или происшествием. Спрей проявляется под воздействием ультрафиолетового излучения и остается на коже и одежде в течение нескольких месяцев.

После предварительного испытания на одном из матчей в марте полиция решила внедрить это средство на всех играх 4-го английского дивизиона.

«Мы надеемся, что это средство будет служить сдерживающим фактором для тех, кто участвует в любом антисоциальном поведении или нарушении общественного порядка до, во время и после игры, а также даст понять участникам, что на них будет распылен раствор, который позволит установить их связь с местом преступления», – говорится в сообщении полиции Чешира.

Внедрение системы начнется в эти выходные на матче «Крю» против «Аккрингтон Стэнли », который пройдет 9 августа.