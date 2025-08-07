«Родина» принимает «Арсенал». Ждем всех болельщиков на Арене Химки!
В четвертом туре PARI Первой лиги «Родина» встретится с «Арсеналом» из Тулы. Матч пройдет в субботу, 9 августа, в 18:30 на стадионе «Арена Химки».
«Родина» после третьего тура находится на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе одно очко. Туляки, с пятью очкам, расположились на седьмой строчке. Приходите поддержать «Родину»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13332 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости