«Родина» принимает «Арсенал». Ждем всех болельщиков на Арене Химки!

В четвертом туре PARI Первой лиги «Родина» встретится с «Арсеналом» из Тулы. Матч пройдет в субботу, 9 августа, в 18:30 на стадионе «Арена Химки».

«Родина» после третьего тура находится на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе одно очко. Туляки, с пятью очкам, расположились на седьмой строчке. Приходите поддержать «Родину»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .