Константин Генич: «Посещение студии «Матч ТВ» и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить идеи в РПЛ. Он не сделал шаг назад, приняв «Ахмат»

Константин Генич оценил назначение Станислава Черчесова тренером «Ахмата».

«Ахмат» ранее назначил специалиста на пост главного тренера, подписав с ним соглашение на три года.

– Этот выбор нужно было сделать намного раньше, но, насколько знаю, Станислав Саламович после первого предложения «Ахмата» взял время на размышление, а затем отказался возглавить команду.

Думаю, в амбициях Черчесова было дождаться предложения из московских клубов или от тех, кто попытается бороться за чемпионство.

Но Михаил Галактионов остался в «Локомотиве», Валерий Карпин пришел в «Динамо», Деян Станкович продлил контракт со «Спартаком», «Зенит» с долгим контрактом у Сергея Семака, «Краснодар» верит в Мурада Мусаева, а Рашид Рахимов удачно работает в «Рубине». ЦСКА же вряд ли бы позвал Черчесова.

Частое посещение студии «Матч ТВ» и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить свои идеи в российском чемпионате. «Ахмат» – хороший вариант, команда здорово укрепилась, у клуба большие амбиции.

– Черчесов не собирал эту команду.

– В команде собраны квалифицированные футболисты. Он быстро поймет, кто на что способен. Надеюсь, у них будет конфетно‑букетный период, хотя стартовать придется с матча против «Зенита».

Мы знаем требовательность и амбициозность Станислава Саламовича – он не сделал шаг назад, приняв «Ахмат». Думаю, что он видит работу в Грозном как плацдарм, и что здесь он покажет хороший результат.

Если тренер покажет себя, как он хочет и может, не исключаю, что за ним могут прийти другие команды.

Не сомневаюсь, что Черчесов точно доработает до конца сезона, выправит ситуацию и к зимнему перерыву поднимет команду в середину таблицы, – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.