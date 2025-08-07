Андрей Аршавин: «История Ахметова в «Зените» подошла к концу. На фланге ему не хватает скорости, а в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро»
Андрей Аршавин убежден, что Ильзат Ахметов в «Зенит» не вернется.
– Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне. Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в «Зените» подошла к концу.
– Верите, что он еще сыграет в топ‑клубе?
– Он не такой старый и взрослый футболист, поэтому этого исключать нельзя.
– Вместо кого в стартовом составе «Крыльев Советов» вы видите Ахметова?
– Ахметову нужно самому определиться, где ему лучше. Потому что на фланге ему не хватает скорости, точнее, она у него есть, но не такая взрывная. А в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13182 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости