Андрей Аршавин: «История Ахметова в «Зените» подошла к концу. На фланге ему не хватает скорости, а в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро»

Андрей Аршавин убежден, что Ильзат Ахметов в «Зенит» не вернется.

– Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне. Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в «Зените » подошла к концу.

– Верите, что он еще сыграет в топ‑клубе?

– Он не такой старый и взрослый футболист, поэтому этого исключать нельзя.

– Вместо кого в стартовом составе «Крыльев Советов» вы видите Ахметова?

– Ахметову нужно самому определиться, где ему лучше. Потому что на фланге ему не хватает скорости, точнее, она у него есть, но не такая взрывная. А в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.