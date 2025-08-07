  • Спортс
  • Мостовой о Черчесове: «Был то в Казахстане, то в Венгрии, в итоге убрали и оттуда, и отсюда. Не получится в «Ахмате» – будет свободен. В футболе все давно придумали»
24

Мостовой о Черчесове: «Был то в Казахстане, то в Венгрии, в итоге убрали и оттуда, и отсюда. Не получится в «Ахмате» – будет свободен. В футболе все давно придумали»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова в «Ахмат».

«А кто загнал эту команду в кризис? Неизвестно, какие факторы повлияли на это.

Месяц назад назначили одного тренера, никто даже не знал, кто он. До него был еще один наставник.

В футболе все давно придумали. У одного все получилось, у другого – нет. Не получится – будет свободен.

В последние годы Станислав Саламович был то в Казахстане, то в Венгрии. В итоге убрали и оттуда, и отсюда. Но это работа тренера. Сейчас так: получилось – молодец, не получилось – освободите место.

«Ахмат» для меня является командой середины таблицы. Железно. У них хороший состав, бюджет и условия. Независимо от тренера клуб должен занимать место на экваторе. Потому что в футбол играют футболисты!» – сказал бывший хавбек сборной России.

Черчесов – тренер «Ахмата». Пока не работал, бывал в ложе с Орбаном, ходил по шоу, хвалил Овечкина

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Betonmobile
