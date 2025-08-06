Черданцев о Черчесове в «Ахмате»: «Матч ТВ» – отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ. Благодаря каналу люди показывают, что не просто ушли в отпуск, а ходят на футбол и разбираются»

Георгий Черданцев отметил роль «Матч ТВ» в назначении Черчесова в «Ахмат».

Сегодня Станислав Черчесов занял пост главного тренера грозненской команды. Контракт 61-летнего специалиста рассчитан на три года.

«Рад, тренер должен работать. Я всегда говорю, что «Матч ТВ» и наши студии – это отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ . Я не преувеличиваю и не шучу.

Возможно, это не имеет ключевого значения, но благодаря каналу люди не исчезают, а говорят о футболе, показывают, что они не просто ушли в отпуск, а ходят на футбол и разбираются. Причем следят не только за топ‑командами.

Черчесов у меня в эфире всегда подчеркивал: «Я был на этом матче, был на том матче». Это тоже не последний фактор, который играет роль для работодателя.

Да, «Ахмат » не борется за чемпионство, но это тренер, который привык принимать вызовы. Работать по специальности лучше, чем не работать.

Пожелаю и болельщикам в Грозном вернуться на стадион, который они не очень активно посещали в последнее время», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ ».