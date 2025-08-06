  • Спортс
  • Черданцев о Черчесове в «Ахмате»: «Матч ТВ» – отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ. Благодаря каналу люди показывают, что не просто ушли в отпуск, а ходят на футбол и разбираются»
52

Черданцев о Черчесове в «Ахмате»: «Матч ТВ» – отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ. Благодаря каналу люди показывают, что не просто ушли в отпуск, а ходят на футбол и разбираются»

Георгий Черданцев отметил роль «Матч ТВ» в назначении Черчесова в «Ахмат».

Сегодня Станислав Черчесов занял пост главного тренера грозненской команды. Контракт 61-летнего специалиста рассчитан на три года.

«Рад, тренер должен работать. Я всегда говорю, что «Матч ТВ» и наши студии – это отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ. Я не преувеличиваю и не шучу.

Возможно, это не имеет ключевого значения, но благодаря каналу люди не исчезают, а говорят о футболе, показывают, что они не просто ушли в отпуск, а ходят на футбол и разбираются. Причем следят не только за топ‑командами.

Черчесов у меня в эфире всегда подчеркивал: «Я был на этом матче, был на том матче». Это тоже не последний фактор, который играет роль для работодателя.

Да, «Ахмат» не борется за чемпионство, но это тренер, который привык принимать вызовы. Работать по специальности лучше, чем не работать.

Пожелаю и болельщикам в Грозном вернуться на стадион, который они не очень активно посещали в последнее время», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСтанислав Черчесов
болельщики
телевидение
logoГеоргий Черданцев
logoМатч ТВ
Ахмат-Арена
