На Ассоциацию футбола Аргентины могут подать в суд, если сборная не сыграет с Индией в этом году. AFA уже получила более 171 тысячи евро за матч, но хочет перенести его на сентябрь 2026-го

На аргентинскую футбольную ассоциацию могут подать в суд из-за переноса матча с Индией.

Телерадиокомпания Reporter, коммерческий партнер правительства Кералы по организации приезда в индийский штат сборной Аргентины , заявила, что может быть вынуждена обратиться в суд, если команды не сыграют в октябре или ноябре этого года.

Спонсорская компания также сообщила, что выплатила полную сумму в размере 1,3 млрд рупий (чуть более 171 тысячи евро) Ассоциации футбола Аргентины (AFA) 6 июня этого года в соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2024 года.

«Согласно соглашению, мы перечислили всю сумму, и они [AFA] также подтвердили это. Но через пять дней мы получили электронное письмо с вопросом, согласны ли мы провести матч в сентябре 2026 года.

Это нарушает условия нашего соглашения с AFA. Нас это не устраивает. Согласно нашему соглашению с AFA, матч должен был состояться в октябре-ноябре этого года. Они даже сказали нам, что матч может состояться в октябре, и мы выполнили все условия соглашения.

Мы заинтересованы в проведении матча только в этом году, согласно согласованным условиям. Если соглашение не будет выполнено, это повлечет огромные финансовые потери.

Поэтому, возможно, нам придется решать этот вопрос в судебном порядке», – заявил управляющий директор Reporter Анто Августин.

Учитывая, что следующий чемпионат мира пройдет в июне-июле 2026 года в Канаде, Мексике и США, Анто считает, что после проведения турнира ситуация может кардинально измениться.