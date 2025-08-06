Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»
В Аргентине допустили проведение товарищеского матча со сборной России.
«Матч со сборной России действительно возможен, такой вариант может быть рассмотрен, но на текущий момент нет определенности с возможными датами», – сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
