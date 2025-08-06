Экс-арбитр Федотов о создании единого оператора судейства в России: «Инициатива Минспорта работать не будет. Один судья более импульсивный, другой спокойный – ИИ этого не учитывает»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов скептически оценил идею оценки судей с помощью ИИ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства. Предполагается, что судьи будут назначаться в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Внедрение ИИ в работу назначения судей в ближайшее время невозможно. Человеческий фактор должен присутствовать. Машина не знает, как работают арбитры. Один судья более импульсивный, другой – спокойный. Интеллект не будет это учитывать.

Машина обращает внимание только на оценки. Если арбитру будут ставить хорошие оценки, а он судить не умеет, тогда искусственный интеллект будет двигать его вперед. Это абсолютно необъективно. Есть глава департамента, который отслеживает работу судей.

Сейчас выбрали правильное направление для хорошей работы арбитров. Надо продолжать двигаться вперед. Инициатива Министерства спорта не будет работать. Какие-то эксперименты они проведут, чтобы показать якобы деятельность, но после этого все закончится», – сказал Федотов.