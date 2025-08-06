Дивеев жалеет об уходе Пьянича из ЦСКА: «Кисляк так спрогрессировал именно благодаря Миралему»
Игорь Дивеев связывает прогресс Матвея Кисляка с влиянием Миралема Пьянича.
— Многие ребята из ЦСКА сожалеют об уходе Пьянича. Как вы приняли эту новость?
— Я бы очень хотел, чтобы Пьянич остался в ЦСКА. Мое мнение: именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк, — сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
