«Динамо» заплатит за Рубенса 8+1 млн евро. Бонус зависит от числа матчей в РПЛ («СЭ»)

Стали известны детали сделки по переходу Рубенса в «Динамо».

Бело-голубые объявили о трансфере бразильского полузащитника в четверг. Бразилец подписал контракт до 2030 года.

По информации «СЭ», московский клуб выплатит «Атлетико Минейро » 8 миллионов евро. Еще 1 млн евро «Динамо » заплатит в качестве бонуса при достижении полузащитником определенного числа матчей, сыгранных в Мир РПЛ – отмечается, что Рубенс сможет достичь обозначенное отметки не ранее чем через 3 года.

Ранее появлялась информация , что сумма сделки составила 9+3 млн евро.