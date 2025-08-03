«Динамо» заплатит за Рубенса 8+1 млн евро. Бонус зависит от числа матчей в РПЛ («СЭ»)
Стали известны детали сделки по переходу Рубенса в «Динамо».
Бело-голубые объявили о трансфере бразильского полузащитника в четверг. Бразилец подписал контракт до 2030 года.
По информации «СЭ», московский клуб выплатит «Атлетико Минейро» 8 миллионов евро. Еще 1 млн евро «Динамо» заплатит в качестве бонуса при достижении полузащитником определенного числа матчей, сыгранных в Мир РПЛ – отмечается, что Рубенс сможет достичь обозначенное отметки не ранее чем через 3 года.
Ранее появлялась информация, что сумма сделки составила 9+3 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости