Зарема Салихова: «У лысых что-то не клеится в «Спартаке». Может, Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после «Спартака» – и поперло»

Зарема Салихова отреагировала на результаты «Спартака».

«У лысых что-то не клеится в «Спартаке». Может, [спортивному директору] Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после «Спартака» – и поперло, сейчас «красно-белые» на панике Пальцева возьмут», – сказала жена экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна .

«Спартак» сегодня сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в Мир РПЛ . У красно-белых четыре очка после трех туров.