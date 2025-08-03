Зарема Салихова: «У лысых что-то не клеится в «Спартаке». Может, Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после «Спартака» – и поперло»
Зарема Салихова отреагировала на результаты «Спартака».
«У лысых что-то не клеится в «Спартаке». Может, [спортивному директору] Кахигао сменить краску для волос? Газизов перестал красить волосы после «Спартака» – и поперло, сейчас «красно-белые» на панике Пальцева возьмут», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» сегодня сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в Мир РПЛ. У красно-белых четыре очка после трех туров.
