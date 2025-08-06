Рекордные 1398 случаев дискриминации были в Англии в сезоне-2024/25. Выросло число расистских инцидентов в профессиональном футболе, количество сообщений о сексизме возросло на 67%

В английском футболе зафиксирован рост случаев дискриминации на всех почвах.

Организация по борьбе с дискриминацией Kick It Out отчиталась о рекордном количестве сообщений о сексизме, трансфобии и оскорблениях на религиозной почве в сезоне-2024/25. На всех уровнях английского футбола было зарегистрировано 1398 таких инцидентов – больше, чем когда-либо. В предыдущем сезоне было зафиксировано 1332 случая дискриминации.

Число сообщений о сексизме и женоненавистничестве выросло на 67% по сравнению с сезоном-2023/24 – со 115 до 192 случаев. Количество сообщений, связанных с женским футболом, увеличилось вдвое (31), два из них касались девочек младше 9 лет. Было зафиксировано 18 случаев скандирования сексистских высказываний – почти столько же, сколько за 4 предыдущих сезона.

Количество сообщений об оскорблениях на религиозной почве выросло со 117 в предыдущем отчетном периоде до 132. Число случаев трансфобии увеличилось вдвое – с 22 до 44. При этом отмечается снижение числа гомофобных высказываний – 139 случаев против 162 в предыдущем сезоне.

Организация также зафиксировала снижение общего числа проявлений расизма на всех уровнях футбола, однако в профессиональном футболе число расистских инцидентов возросло – 245 случаев в сезоне-2024/25 по сравнению с 223 инцидентами в предыдущем сезоне.

Отмечается, что количество случаев онлайн-буллинга возросло на 5% по сравнению с предыдущим сезоном – в сезоне-2024/25 организация получила 621 сообщение об оскорблениях в интернете, 268 из которых связаны с расизмом. Также наблюдается существенный рост дискриминационного поведения в отношении людей с инвалидностью – в минувшем сезоне было получено 76 жалоб, что на 45% больше, чем годом ранее.