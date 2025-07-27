Бартон о победе Англии на женском Евро: «Молодцы, что выиграли бессмысленный трофей. Пенальти были на грани позора – никогда больше не просите равной оплаты труда»

Джоуи Бартон с иронией отреагировал на победу женской сборной Англии на Евро.

В финале турнира англичанки обыграли команду Испании в серии пенальти (1:1, 3:1 по пенальти). Англичанки реализовали 3 из 5 ударов, испанки – 1 из 4. Женская сборная Англии стала чемпионом Европы во 2-й раз подряд.

«Молодцы, львицы (прозвище женской сборной Англии – Спортс’‘), что выиграли бессмысленный глиняный трофей.

Пенальти снова были на грани позора. Никогда больше не просите равной оплаты труда. Вы очень далеки от этого», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Бартон о выходе Англии в финал женского Евро: «Женский футбол – это психическое заболевание. Газлайтинг, который я наблюдаю... Лучше, чем мужчины?😑»