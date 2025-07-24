Полиция Кипра за флаги Палестины задержала троих человек перед матчем с «Маккаби». Фанаты «Пафоса» жаловались на двойные стандарты в отношении местных и израильских зрителей

Полиция Кипра задержала людей за палестинские флаги перед еврокубковым матчем.

Во вторник «Пафос» сыграл вничью (1:1) с «Маккаби» Тель-Авив в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В социальных сетях появились сообщения об аресте троих человек, которые запустили палестинский флаг, прикрепленный к воздушному шару, в воздух над стадионом «Альфамега» в Лимассоле. Активистская группа AFOA осудила «экстремальную поддержку Республикой Кипр режима апартеида в Израиле».

В среду кипрская полиция опровергла сообщения об аресте людей за демонстрацию палестинских флагов у стадиона. Представитель полиции сообщил, что на самом деле трое человек не были арестованы, а их «попросили проследовать за полицией в местный участок, где им предъявили письменные обвинения».

Представитель полиции добавил, что у задержанных было в общей сложности пять флагов. Им предъявлено обвинение в демонстрации баннера политического содержания возле спортивного сооружения, что запрещено на Кипре.

Отмечается, что на стадионе болельщики «Пафоса » жаловались на двойные стандарты в отношении кипрских и израильских зрителей, а фанаты «Маккаби » запускали файеры и дымовые шашки.

Ответный матч состоится в следующую среду в сербском городе Бачка Топола. Домашние матчи «Маккаби» Тель-Авив в еврокубках были перенесены из Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке.