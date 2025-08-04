Филатов опроверг возможную отставку Галактионова из «Локо»: «Мы только чемпионат начали, елки-палки. Откуда эти разговоры, непонятно»

В «Локомотиве» опровергли информацию о возможной отставке Михаила Галактионова.

Ранее сообщалось , что главный тренер и руководство железнодорожников могут покинуть свои посты, если «Локомотив» не попадет в топ-3 Мир РПЛ по итогам сезона.

– О продлении контракта [с Галактионовым ] пока не разговаривали.

– Возможна ли отставка в случае непопадания в тройку по итогам года?

– Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно, – сказал член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов .

После 3 туров «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 из 9 возможных очков.