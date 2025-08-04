Филатов опроверг возможную отставку Галактионова из «Локо»: «Мы только чемпионат начали, елки-палки. Откуда эти разговоры, непонятно»
В «Локомотиве» опровергли информацию о возможной отставке Михаила Галактионова.
Ранее сообщалось, что главный тренер и руководство железнодорожников могут покинуть свои посты, если «Локомотив» не попадет в топ-3 Мир РПЛ по итогам сезона.
– О продлении контракта [с Галактионовым] пока не разговаривали.
– Возможна ли отставка в случае непопадания в тройку по итогам года?
– Мы только начали чемпионат, елки-палки. Откуда эти разговоры пошли, непонятно, – сказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.
После 3 туров «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 из 9 возможных очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
