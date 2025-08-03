Галактионов и руководство «Локомотива» уйдут, если клуб завершит год вне топ-3 (Legalbet)
Михаил Галактионов может покинуть «Локомотив» после первой половины сезона.
Как сообщает Legalbet, главный тренер будет уволен в том случае, если команда не удержится в первой тройке и завершит 2025 год за ее пределами. Также в таком случае клуб покинет руководство – контракты боссов истекают как раз перед зимней паузой.
Уйти из «Локомотива» могут и защитники Лукас Фассон и Жерзино Ньямси. Они недовольны игровым временем, а тренерский штаб на них не рассчитывает. Футболисты уже попросили агентов подыскать им новые команды.
Утверждается, что Фассон интересен клубам из Бразилии, Ньямси – из Франции.
«Локомотив» будет лидером Мир РПЛ после 3-го тура. Команда Галактионова набрала 9 очков из 9
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
