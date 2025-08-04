Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»

Рубен Аморим назвал целью «МЮ» на сезон попадание в еврокубки.

– Я знаю, что это очень далеко от места, на котором мы финишировали [в прошлом сезоне], но это «Манчестер Юнайтед». Мы должны вернуться в Европу.

– Cможет ли «Юнайтед» снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов?

– Не сомневаюсь. У этого клуба есть то, что нельзя купить: родословная, история, болельщики. У нас есть деньги даже без Лиги чемпионов. Учитывая все это, мы сможем вернуться на свое место, если изменим культуру, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

По итогам прошлого сезона «МЮ» финишировал на 15-м месте в таблице АПЛ. В Лиге Европы манкунианцы дошли до финала, где уступили «Тоттенхэму».