Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»

Бруну Фернандеш заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести 1-2 футболистов.

«Турне в США прошло позитивно. Хорошо, что наладить контакт с футболистами. Но в [товарищеском] матче с «Эвертоном» (2:2 – Спортс’‘) мы выглядели немного лениво – это нужно изменить.

Не хочу придираться, но клуб делает все возможное, учитывая финансовую ситуацию. Но очевидно, что нам нужна более высокая конкуренция среди футболистов в команде.

Нам надо было больше качественных игроков, чтобы заставить всех играть немного активнее и приложить больше усилий для попадания в стартовый состав.

Думаю, именно это клуб и тренер пытаются сделать.

Надеюсь, мы сможем подписать еще одного-двух игроков, которые помогут нам в этом», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш .