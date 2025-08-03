Саусь из «Балтики» интересен ПАОК. Греческий клуб серьезно настроен на трансфер («РБ Спорт»)

Владислав Саусь интересен ПАОК.

По информации «РБ Спорт», руководство греческого клуба высоко оценивает качества хавбека «Балтики» и готово приобрести футболиста уже в это трансферное окно.

Первые контакты между клубами уже состоялись. ПАОК серьезно настроен на заключение сделки. В ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров.

Саусь перешел в «Балтику» в 2024 году из «Зенита». В составе калининградского клуба он стал чемпионом Первой лиги в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше Мир РПЛ 21-летний хавбек набрал 1+1 в трех матчах. На его счету победный гол в матче со «Спартаком» во 2-м туре (3:0).

Контракт футболиста с «Балтикой» рассчитан до 2029 года.