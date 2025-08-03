Рамон Планес: «Барса» была очень близка к покупке Исака у «Сосьедада», он игрок в нашем стиле. А Дарвин мог стать дешевой заменой Суаресу, но пришла «Бенфика» и заплатила 25 млн»
«Были игроки, которых мы могли подписать, но это не удалось. Помню случай с Исаком, игроком, который мне очень нравился. Я видел в нем форварда в стиле «Барсы», очень командного игрока, очень подвижного. Он мне очень нравился в «Реал Сосьедад». Скажу, что мы были очень, очень, очень близки к его подписанию. Но не получилось.
И еще Дарвин Нуньес. Когда он был в «Альмерии», я говорил с Роналдом Куманом о его включении в проект, похожий на тот, что был с Педри: подписать за небольшие деньги и оставить в «Альмерии». Но пришла «Бенфика» и заплатила 25 миллионов евро.
Мы были очень близки к покупке Дарвина как возможной замены Луису Суаресу со временем. Поиск центрфорварда – это незакрытый гештальт. Найти центрфорварда на следующие десять лет для «Барселоны» было задачей, которую не удалось решить», – рассказал бывший спортивный директор каталонцев Рамон Планес.