Рэшфорд о том, сколько голов забьет за «Барсу» в сезоне: «100! Постараюсь забить как можно больше»
Маркус Рашфорд пошутил, что забьет 100 голов за «Барселону» в сезоне.
– Сколько забьете в дебютном сезоне?
– 100 (улыбается)! А вообще, как можно больше. Знаю, что для меня будет необычно играть в другой стране и в другом стиле, но я принимаю этот вызов и постараюсь забить как можно больше, – сказал форвард.
Напомним, Рэшфорд в июле перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
