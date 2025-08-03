У «Зенита» две победы и две ничьих с начала сезона. Команда Семака потеряла очки в 2 из 3 туров РПЛ

«Зенит» потерял очки в двух из трех туров Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре. 27 июля ей не удалось обыграть «Рубин» (2:2). Единственная победа в чемпионате на данный момент – над «Ростовом» (2:1) в стартовом туре.

Также «Зенит » сумел обыграть «Ахмат» (2:1) в FONBET Кубке России. Следующая игра – против грозненцев в лиге.