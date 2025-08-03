У «Зенита» 8 побед в последних 26 матчах с московскими клубами

«Зенит» не сумел победить в первом матче против московского клуба в этом сезоне.

Сегодня команда Сергея Семака разделила очки с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ .

В прошлом сезоне петербуржцы выиграли лишь три из десяти матчей против столичных клубов во всех турнирах, в позапрошлом сезоне – пять из пятнадцати (в том числе два по пенальти).