«Динамо» покупает хавбека «Атлетико Минейро» Рубенса за 9+3 млн евро (Иван Карпов)
«Динамо» подпишет Рубенса Диаса.
Московский клуб достиг договоренности с «Атлетико Минейро» о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Бело-голубые заплатят за игрока 9 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже хавбека.
Футболист не полетел с командой в Колумбию на матч против «Атлетико Букараманга» и готовится к трансферу в «Динамо». Он подпишет контракт с российским клубом на 5 лет.
Статистику Рубенса можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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