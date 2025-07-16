«Динамо» покупает хавбека «Атлетико Минейро» Рубенса за 9+3 млн евро (Иван Карпов)

«Динамо» подпишет Рубенса Диаса.

Московский клуб достиг договоренности с «Атлетико Минейро » о трансфере 24-летнего полузащитника, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Бело-голубые заплатят за игрока 9 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, бразильцы получат 15% от суммы при перепродаже хавбека.

Футболист не полетел с командой в Колумбию на матч против «Атлетико Букараманга» и готовится к трансферу в «Динамо ». Он подпишет контракт с российским клубом на 5 лет.

Статистику Рубенса можно найти здесь .