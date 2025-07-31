Аморим о победах «МЮ» в межсезонье: «Дело в игре футболистов, интенсивность совершенно другая, это нельзя не увидеть. Мы прибавляем и выглядим по-другому»

Рубен Аморим оценил результаты «Манчестер Юнайтед» в товарищеских матчах.

Манкунианцы обыграли «Борнмут» (4:1) в ходе турне в США, а до этого переиграли «Вест Хэм» (2:1).

«Это больше, чем просто результаты. Дело в том, как играют футболисты. Это очень важно. Люди не могут этого не увидеть.

Думаю, что футболисты играют намного лучше, потому что лучше взаимодействуют друг с другом. Не только на поле, но и за его пределами. Они стали сильнее и быстрее.

Конечно, на данный момент идет только предсезонка. Но уже можно увидеть, что интенсивность совершенно другая. Показатели другие. Мы прибавляем.

Тем не менее это предсезонка. Давление в течение сезона будет совсем другим. Важно понимать, что эти же футболисты могут играть по-другому.

Я очень доволен игроками, которые были у нас в прошлом сезоне. Они прогрессируют. Сегодня мы выглядим по-другому. Давайте продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут» с общим счетом 6:2 в ходе турне в США