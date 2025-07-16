«Ювентус» может отдать Веа в аренду «Марселю» с обязательным выкупом. Французы договорились с игроком
Тимоти Веа близок к переходу в «Марсель» из «Ювентуса».
Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение с полузащитником уже достигнуто – Веа хочет перейти в «Марсель».
Обсуждается аренда с обязательным выкупом. Трансферная сумма пока не определена.
В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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