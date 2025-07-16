«Ювентус» может отдать Веа в аренду «Марселю» с обязательным выкупом. Французы договорились с игроком

Тимоти Веа близок к переходу в «Марсель» из «Ювентуса».

Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Соглашение с полузащитником уже достигнуто – Веа хочет перейти в «Марсель ».

Обсуждается аренда с обязательным выкупом. Трансферная сумма пока не определена.

В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус », забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .