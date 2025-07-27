Флик о 3:1 с «Виссел Кобе»: «После фантастических 30 минут «Барса» немного потеряла контроль, но я доволен. Отличный матч, хорошая проверка для нас»

Ханси Флик остался доволен игрой «Барселоны» против «Виссел Кобе».

Каталонцы победили японский клуб (3:1) в товарищеском матче.

Об игре

«Это был отличный матч, хорошая проверка для нас.

Первые 30 минут были фантастическими. После этого мы немного потеряли контроль, но второй тайм тоже был очень хорош. Я доволен».

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«Он отстает от остальных на неделю. Он не так много тренировался с мячом, и мы хотим позаботиться о нем».

О стиле «Виссел Кобе»

«Очень интересно то, что они делают с мячом и как прессингуют. Можно сказать, что у них есть четкая идея, и она похожа на нашу», – отметил главный тренер «Барселоны».