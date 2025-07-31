«Спартак» бесплатно отдает Чернова в аренду «Крыльям» и будет платить 50% зарплаты (Иван Карпов)
Никита Чернов в ближайшее время перейдет в «Крылья Советов».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что до понедельника (возможно, уже завтра) защитник прилетит в Самару. Медосмотра не будет, он уже пройден в «Спартаке».
29-летний футболист присоединится к «Крыльям» на правах аренды до конца сезона, выплат «Спартаку» не предусмотрено. Красно-белые берут на себя 50% зарплаты Чернова (4,5 млн рублей в месяц).
Контракт защитника с московским клубом истекает следующим летом.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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