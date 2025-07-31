«Спартак» бесплатно отдает Чернова в аренду «Крыльям» и будет платить 50% зарплаты (Иван Карпов)

Никита Чернов в ближайшее время перейдет в «Крылья Советов».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что до понедельника (возможно, уже завтра) защитник прилетит в Самару. Медосмотра не будет, он уже пройден в «Спартаке ».

29-летний футболист присоединится к «Крыльям» на правах аренды до конца сезона, выплат «Спартаку» не предусмотрено. Красно-белые берут на себя 50% зарплаты Чернова (4,5 млн рублей в месяц).

Контракт защитника с московским клубом истекает следующим летом.