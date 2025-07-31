Кирьяков о «Спартаке»: «Многие игроки не под задачи клуба, ошибка за ошибкой. Работа Кахигао неудовлетворительная, все решения не соответствуют статусу клуба»
Сергей Кирьяков недоволен работой спортдиректора «Спартака» Франсиса Кахигао.
«Перебор или нет 27 млн евро за Жедсона – только время покажет. По тому, как поставлена работа в «Спартаке», появляются вопросы по ценам и качеству футболистов.
Надо подождать. Если опять будет провал, надо будет разбираться с селекцией. Есть проблемы в спортивном менеджменте «Спартака», ведь многие футболисты не соответствуют задачам и целям клуба. Ошибка за ошибкой. Однозначно, работа Кахигао неудовлетворительная. Все решения и все, что происходит на футбольном поле, не соответствуют статусу «Спартака», – сказал бывший нападающий «Карлсруэ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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