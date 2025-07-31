  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирьяков о «Спартаке»: «Многие игроки не под задачи клуба, ошибка за ошибкой. Работа Кахигао неудовлетворительная, все решения не соответствуют статусу клуба»
15

Кирьяков о «Спартаке»: «Многие игроки не под задачи клуба, ошибка за ошибкой. Работа Кахигао неудовлетворительная, все решения не соответствуют статусу клуба»

Сергей Кирьяков недоволен работой спортдиректора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Перебор или нет 27 млн евро за Жедсона – только время покажет. По тому, как поставлена работа в «Спартаке», появляются вопросы по ценам и качеству футболистов.

Надо подождать. Если опять будет провал, надо будет разбираться с селекцией. Есть проблемы в спортивном менеджменте «Спартака», ведь многие футболисты не соответствуют задачам и целям клуба. Ошибка за ошибкой. Однозначно, работа Кахигао неудовлетворительная. Все решения и все, что происходит на футбольном поле, не соответствуют статусу «Спартака», – сказал бывший нападающий «Карлсруэ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoФрансис Кахигао
logoСергей Кирьяков
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЧемпионат.com
logoЖедсон Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарема о Жедсоне в «Спартаке»: «Не разделяю эйфории. Посмотрите на «Зенит», который каждое окно делает громкие покупки, а игры у команды нет третий сезон»
13830 июля, 08:24
Смородская о спортдиректоре «Спартака» Кахигао: «Очень плохая работа, есть смысл убрать. Все зимние трансферы провалены, деньги ушли, а результата нет. И сейчас хороших переходов нет»
2929 июля, 15:39
Гендиректор «Спартака» о Кахигао: «Работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о кадровых перестановках не идет»
1727 июля, 08:14
Главные новости
Актер из «Слова пацана» Кемстач тренируется с Тимощуком для роли футболиста: «Хочу передать все эмоции, финты и удары, чтобы выглядело живо. Анатолий сам откликнулся, для меня он человек с большой буквы»
58 минут назад
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
1222 минуты назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
434 минуты назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
3943 минуты назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1746 минут назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
10156 минут назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
6359 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
11сегодня, 09:10
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
40сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»
34 минуты назад
«Атлетико» нарастил продажи своей продукции на 30% после возвращения старой эмблемы. В июле клуб побил рекорд продаж в официальных магазинах
10 минут назад
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2429 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
31 минуту назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
359 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
25сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56