Хомуха о Глушенкове: «Нужно сосредоточиться на футболе, а не давать интервью, которые не помогают, а ухудшают его состояние. Все это его очень сильно отвлекает»

Дмитрий Хомуха рекомендует Максиму Глушенкову больше думать о футболе.

– Ждете Глушенкова в старте после неудачной игры с «Рубином»?

– Ему надо сосредоточиться на футболе в первую очередь. Потому что все остальное его очень сильно отвлекает.

– Остальное – это что?

– То, что он все время выказывает свое недовольство, его отец высказывается. Это не идет на пользу футболисту. Надо просто сосредоточиться на футболе, а не давать различные интервью, которые не помогают, а ухудшают его состояние, – отметил бывший полузащитник «Зенита ».