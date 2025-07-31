Хомуха о Глушенкове: «Нужно сосредоточиться на футболе, а не давать интервью, которые не помогают, а ухудшают его состояние. Все это его очень сильно отвлекает»
Дмитрий Хомуха рекомендует Максиму Глушенкову больше думать о футболе.
– Ждете Глушенкова в старте после неудачной игры с «Рубином»?
– Ему надо сосредоточиться на футболе в первую очередь. Потому что все остальное его очень сильно отвлекает.
– Остальное – это что?
– То, что он все время выказывает свое недовольство, его отец высказывается. Это не идет на пользу футболисту. Надо просто сосредоточиться на футболе, а не давать различные интервью, которые не помогают, а ухудшают его состояние, – отметил бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
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