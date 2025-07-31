Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
Винисиус Жуниор рассказал, чего хочет добиться за свою карьеру.
«Я уже многого достиг, но мои мечты далеки от завершения. Я хочу выиграть больше трофеев со своим клубом, выиграть самые важные турниры со сборной и продолжать вдохновлять следующее поколение верить в себя.
Моя самая большая мечта – оставить наследие, выходящее за рамки футбола, особенно с учетом всей работы по улучшению системы образования в Бразилии, которую я выполняю через свой фонд», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
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