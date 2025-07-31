Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»

Винисиус Жуниор рассказал, чего хочет добиться за свою карьеру.

«Я уже многого достиг, но мои мечты далеки от завершения. Я хочу выиграть больше трофеев со своим клубом, выиграть самые важные турниры со сборной и продолжать вдохновлять следующее поколение верить в себя.

Моя самая большая мечта – оставить наследие, выходящее за рамки футбола, особенно с учетом всей работы по улучшению системы образования в Бразилии , которую я выполняю через свой фонд», – сказал вингер «Реала » и сборной Бразилии.