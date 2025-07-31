Осимхен прибыл в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Болельщики встретили форварда в аэропорту
Виктор Осимхен прибыл в Турцию для подписания контракта с «Галатасараем».
Нападающий прибыл в Стамбул для завершения перехода в турецкий клуб.
«Галатасарай» опубликовал фотографии встречи футболиста и болельщиков в аэропорту.
Ранее сообщалось, что «Наполи» двумя платежами получит 75 миллионов евро за форварда.
В прошедшем сезоне Виктор Осимхен уже выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В рамках чемпионата Турции он провел 30 матчей, отличившись 26 голами и 5 ассистами.
Фото: x.com/GalatasaraySK
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Галатасарая»
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