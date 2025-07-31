Осимхен прибыл в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Болельщики встретили форварда в аэропорту

Виктор Осимхен прибыл в Турцию для подписания контракта с «Галатасараем».

Нападающий прибыл в Стамбул для завершения перехода в турецкий клуб.

«Галатасарай» опубликовал фотографии встречи футболиста и болельщиков в аэропорту.

Ранее сообщалось, что «Наполи » двумя платежами получит 75 миллионов евро за форварда.

В прошедшем сезоне Виктор Осимхен уже выступал за «Галатасарай » на правах аренды. В рамках чемпионата Турции он провел 30 матчей, отличившись 26 голами и 5 ассистами.

Фото: x.com/GalatasaraySK