Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
– Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.
83-й со мной со времен «Бенфики»: когда переходил во вторую команду лиссабонцев, нужно было выбрать номер между 50-м и 99-м. Хочу провести под 83-м всю карьеру, поэтому не меняю его на любой другой. Этот номер очень важен для меня.
– Ты не празднуешь свои голы, верно?
– Обычно не праздную. И не потому, что не забиваю. Например, в прошлом сезоне было несколько голов. Просто я не знаю, что именно делать. Не успеваю сфокусироваться на этом. Попросите меня показать какое-то празднование, и мой мозг тут же отключается. Но я постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака», – сказал полузащитник.
Фото: spartak.com