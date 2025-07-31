Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
Майкл Оуэн убежден, что «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с намного большим отрывом.
«Ливерпуль» победил с 10-очковым отрывом, хотя набрал всего два балла в последних четырех турах, когда уже особо и не старался. Он мог выиграть с 20-очковым отрывом. Это огромная пропасть.
Чтобы догнать его, всем остальным придется потрудиться, а ведь, похоже, «Ливерпуль» будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело», – сказал экс-форвард мерсисайдцев в эфире Talksport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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