Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»

Майкл Оуэн убежден, что «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с намного большим отрывом.

«Ливерпуль » победил с 10-очковым отрывом, хотя набрал всего два балла в последних четырех турах, когда уже особо и не старался. Он мог выиграть с 20-очковым отрывом. Это огромная пропасть.

Чтобы догнать его, всем остальным придется потрудиться, а ведь, похоже, «Ливерпуль» будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело», – сказал экс-форвард мерсисайдцев в эфире Talksport.